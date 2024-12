La lutte contre le terrorisme se poursuit au Mali. Selon plusieurs sources concordantes, Fahad Ag Almahmoud, secrétaire général du Groupe d’autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA), aurait été tué lors d’une opération militaire menée par les Forces armées maliennes (FAMa) dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre.

Un chef rebelle éliminé par les Forces armées maliennes

Il s’agit d’une annonce intervenue quelques heures après une réunion de plusieurs leaders de l’ancienne rébellion touareg à Tinzawatene, où ils auraient décidé de former une nouvelle alliance militaire au Mali. Les circonstances exactes de la mort de Fahad Ag Almahmoud restent à préciser, mais son véhicule aurait été visé par des frappes aériennes.

Longtemps considéré comme un allié de Bamako dans la lutte contre les groupes jihadistes, Fahad Ag Almahmoud avait signé l’Accord pour la paix et la réconciliation dans le payes en 2015. Cependant, les relations entre le GATIA et les autorités maliennes s’étaient dégradées ces derniers mois, notamment en raison de divergences sur le contrôle de certaines régions du nord du pays notamment celle de Kidal. Toute chose qui a poussé Fahad Ag Almahmoud et ses compagnons à retourner les armes contre l’armée.

Cette nouvelle donne pourrait avoir des conséquences importantes sur la situation sécuritaire dans ce pays sahélien, déjà très instable. Les groupes armés pourraient réagir à la mort de l’un de leurs leaders en intensifiant leurs attaques. Il est tout de même important de noter que l’armée malienne n’a pas encore officiellement confirmé la mort de Fahad Ag Almahmoud.