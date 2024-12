La délégation russe, envoyée par Vladimir Poutine dans les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), a transmis des invitations officielles au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour participer au 11e Forum militaire et technique international Armée-2025. Cet événement se tiendra du 11 au 14 août 2025 à Moscou.

Les pays de l’AES attendus au forum militaire 2025 en Russie

Le forum Army-2024, organisé l’année précédente, avait marqué les esprits avec des démonstrations spectaculaires d’innovations technologiques, d’armements modernes et d’équipements militaires de pointe. Selon nos informations, les responsables militaires du Mali et du Burkina Faso ont d’ores et déjà reçu des invitations pour assurer leur présence à l’édition de 2025. Ce forum Armée-2025 devrait renforcer davantage les liens stratégiques entre la Russie et les pays de l’AES.

La coopération entre la Russie et les pays de l’AES repose principalement sur le volet militaire. En plus de fournir des équipements, Moscou joue un rôle clé dans la formation des forces de défense des trois pays. Des sources indiquent même que des soldats russes, sous la bannière d’Africa Corps, sont présents sur le terrain pour des opérations actives. Cependant, cette présence n’a jamais été officiellement confirmée par les autorités locales.

Le contingent d’Africa Corps, une unité spécialisée du ministère russe de la Défense, est particulièrement actif au Niger et au Burkina Faso. Ces instructeurs forment les armées locales tout en participant à la protection des populations. Au Niger, ils initient les forces aériennes à l’utilisation des systèmes russes de défense aérienne pour renforcer le contrôle de l’espace aérien national.