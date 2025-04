Un vent de reconnaissance a soufflé sur les rangs de l’armée béninoise. Un décret présidentiel daté du 26 mars 2025 a officialisé la promotion de plusieurs dizaines d’officiers à des grades supérieurs, distinguant ainsi leur mérite et leur potentiel au sein des Forces armées béninoises (FAB).

Reconnaissance au mérite : des dizaines d’officiers de l’armée béninoise promus

L’acte officiel, signé par le chef de l’Etat béninois Patrice Talon, et les ministres en charge de l’Économie et de la Défense, consacre l’avancement de carrière d’un nombre significatif de militaires béninois. Ces promotions, attribuées soit au mérite, récompensant des états de service exceptionnels, soit au choix, soulignant les qualités de leadership et le potentiel des officiers, témoignent de la reconnaissance de la nation envers ses forces armées.

La liste des promus révèle que plusieurs officiers ont accédé au grade prestigieux de Colonel-major ou son équivalent dans d’autres corps d’armée. Dix officiers arborent désormais les insignes de Colonel ou d’un grade similaire. Un contingent plus important, avoisinant la trentaine, a été élevé au rang de Lieutenant-colonel ou son homologue. Enfin, plusieurs dizaines d’officiers qui portaient jusqu’alors le grade de Capitaine-major ou un grade équivalent ont été nommés ou promus au grade de Commandant ou son homologue au sein de l’armée béninoise.

Le décret présidentiel souligne clairement que « les promotions accordées donnent droit à une augmentation de traitement dans les conditions définies par les textes en vigueur en la matière », reconnaissant ainsi l’impact financier de cette avancée de carrière. Par ailleurs, l’acte de promotion met en garde contre toute stagnation dans l’avancement, précisant que le retrait d’un officier du tableau d’avancement entraînerait l’annulation de sa promotion au grade supérieur. Cette disposition encourage la progression continue et la performance au sein de l’armée béninoise.

Liste des officiers nommés ou promus à de nouveaux grades au sein de l’armée béninoise

I-Grade de Colonel-major et homologue au sein de l’armée béninoise

Corps Nom et prénom (s) Date de prise d’effet Echelon Armée de terre Intendant militaire de 1ere classe Assogba C. Alfred 1er janvier 2025 Unique Colonel Tevoedjre Dieudonné Djimon 1er avril 2025 Colonel Ossah Houssou Pierre 1er juillet 2025 Colonel Kouton Roland Renaud 1er octobre 2025 Colonel N’Dah Sekou G. Hervé Tikpatimah Armée de l’air Colonel Avocanh Hermann William 1er avril 2025 Marine nationale Capitaine de vaisseau Hounkpatin Dossa 1er juillet 2025

II-Grade de Colonel et homologue au sein de l’armée béninoise

Corps Nom et prénom (s) Date de prise d’effet Echelon Armée de terre Intendant militaire de 2e classe Sovi Emmanuel 1er janvier 2025 2 Lieutenant-colonel Tozé Henri Agossou 1er avril 2025 Lieutenant-colonel Agbidi Jules 1er avril 2025 Lieutenant-colonel Magnon Damien 1er Juillet 2025 Lieutenant-colonel Degue N.P. Armel 1er Juillet 2025 Lieutenant-colonel Oké Idrissou Ismaël 1er octobre 2025 Médecin-lieutenant-colonel Hounkpevi Mahounakpo 1er octobre 2025 1 Médecin-lieutenant-colonel Raïmi Abou Ganiou 1er octobre 2025 1 Marine nationale Capitaine de frégate Vieyra Jules Thierry 1er Juillet 2025 2 Garde nationale Lieutenant-colonel Johnson Jaasaï James 1er avril 2025 2

III-Grade de Lieutenant-colonel et homologue au sein de l’armée béninoise

Corps Nom et prénom (s) Date de prise d’effet Echelon Armée de terre Commandant Messouna A. Moussa 1er janvier 2025 3 Commandant Yarou-Tanga Abdel-Kader 1er janvier 2025 3 Commandant Atchokossi Daniel Akponin 1er avril 2025 3 Commandant Allaby Serge Christian 1er avril 2025 3 Commandant Binoï Innocent 1er avril 2025 3 Commandant Adjanohoun Boris Edouard 1er Juillet 2025 3 Commandant Kassa Cocou Louis 1er Juillet 2025 3 Commandant Fantodji Mègnonhou François 1er Juillet 2025 3 Commandant Deleke Biwègnon Coffi Joël 1er Juillet 2025 3 Commandant Adele Asséréou Salomon 1er Juillet 2025 3 Commandant Katcha Kuassi Antoine Alain 1er octobre 2025 3 Commandant Bokini Okourin Mathias 1er octobre 2025 3 Médecin-commandant Efio Mariano 1er octobre 2025 3 Médecin-commandant Soummonni Ague Francis 1er octobre 2025 1 Médecin-commandant Yaya-Oye Adédoyin Djibril 1er octobre 2025 2 Médecin-commandant Djossou Hontongnon Julien 1er octobre 2025 1 Médecin-commandant Dokponou Y.C.H. Prénécias 1er octobre 2025 2 Armée de l’air Commandant Monda Olayèni Thierry 1er avril 2025 3 Commandant Sohou Kocouvi Fernand 1er Juillet 2025 2 Commandant Akpaki Koutchika Gildas 1er octobre 2025 3 Marine nationale Capitaine de corvette Hounkanrin B.C. Orphée 1er avril 2025 3 Capitaine de corvette Yao Issa 1er Juillet 2025 3 Capitaine de corvette Noukpliguidi Cohomlan Jonas 1er octobre 2025 3 Garde nationale Commandant Hounwanou Sèdjro Samson Hervé 1er janvier 2025 3 Commandant Tchogninou Pierre-Claver Cassius 1er Juillet 2025 3 Commandant Dagbegnon Dègla David 1er octobre 2025 3

IV-Grade de commandant et homologue au sein de l’armée béninoise