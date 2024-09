Au Bénin, l’actualité est secouée par une affaire de tentative de coup d’Etat. Après les précisions apportées sur le sujet par le Procureur spécial de la Criet, le parti Union Progressiste Le Renouveau (UPR), membre de la mouvance présidentielle, s’est prononcé dans un communiqué consulté par AFRIQUE SUR 7 ce jeudi 26 septembre 2024.

Bénin – Coup d’Etat manqué : l’UPR réaffirme son soutien à Patrice Talon

Dans ce dossier de coup d’Etat manqué, l’ancien ministre des Sports, Oswald Homeky, membre du parti l’Union Progressiste Le Renouveau, est cité comme l’un des principaux acteurs présumés. Partant de cette information issue de la déclaration du Procureur, le parti a réagi. « Les faits rapportés et les accusations portées contre le mis en cause sont suffisamment graves et contraires aux valeurs et à la ligne politique du parti », lit-on dans le communiqué diffusé par la Haute Direction du Parti.

L’UP le Renouveau invite ses militants à la sérénité, et demande à l’ensemble du peuple béninois de faire confiance à la justice.

Le parti profite de l’occasion pour réaffirmer « son soutien indéfectible au Chef de l’État Patrice Talon et son attachement aux principes fondamentaux de la démocratie, de l’État de droit et au respect des institutions républicaines ».

Par ailleurs, la Haute Direction assure de l’engagement du parti à mener « son action politique dans le strict respect des lois et réglementations en vigueur au Bénin ».

Il faut signaler qu’Oswald Homeky n’est pas la seule personne citée dans l’affaire du coup d’Etat manqué. L’homme d’affaires Olivier Boko est aussi soupçonné et interpellé. Les deux sont toujours gardés et seront présentés incessamment au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).