Quatre départements placés en vigilance orange pluie-inondation : Ain, Jura, Haute-Savoie et Corrèze. Selon Météo-France, ces quatre départements pourraient être fortement perturbés par des précipitations abondantes et un risque accru d’inondations.

Pluie-inondation : la Corrèze rejoint l’Ain, le Jura et la Haute-Savoie en vigilance orange

Les habitants de l’Ain, du Jura, de la Haute-Savoie et de la Corrèze doivent redoubler de vigilance ce jeudi 26 septembre. L’agence météorologique nationale a émis une alerte pluie-inondation pour ces départements. Initialement, seuls l’Ain, le Jura et la Haute-Savoie étaient concernés par l’alerte mercredi soir, mais la Corrèze a été ajoutée à la liste plus tard.

Selon Météo-France, entre 50 et 60 mm, voire jusqu’à 80 mm de pluie, sont attendus sur une grande partie de la Corrèze. En ce qui concerne l’Ain, le Jura et la Haute-Savoie, les prévisions annoncent des cumuls de précipitations entre 50 et 80 mm en 12 heures. Ces cumuls pourraient atteindre entre 70 et 100 mm sur l’ensemble de l’épisode, en particulier sur les versants ouest du relief.

Les habitants des départements concernés pourraient faire face à des « débordements de cours d’eau et des coulées de boue ». Ils doivent également se préparer à un vent « assez fort » avec des rafales allant de 60 à 70 km/h.

Ces quatre départements ne sont pas les seuls concernés par les prévisions. De nombreux autres sont placés en vigilance jaune. Il s’agit, entre autres, de l’ouest du Massif central, de l’Isère, de la Savoie et du nord des Hautes-Alpes.