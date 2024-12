Les relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger se normalisent, mais la frontière reste fermée du côté de Niamey. Une situation qui freine la reprise totale des échanges entre les deux pays, mais le ministre des Affaires étrangères garde espoir.

Bénin – Niger : Cotonou travaille pour la réouverture de la frontière côté Niamey

Le temps des invectives est désormais révolu. Cotonou et Niamey parlent désormais d’une même voix et s’emploient à normaliser leurs relations diplomatiques. « La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, nous sommes sur le chemin de la normalisation », a déclaré le ministre Olushegun Adjadi Bakari.

Selon le ministre, les efforts entrepris par le président et le gouvernement commencent à porter leurs fruits. Il a rappelé que l’ambassadeur béninois a déjà pris fonction à Niamey, et que celui du Niger, accrédité près de Cotonou, est nommé et prendra bientôt service.

En ce qui concerne la réouverture de la frontière, le diplomate béninois assure que les deux parties travaillent activement pour trouver une solution consensuelle. Il a rappelé que la frontière est déjà ouverte du côté béninois. « J’ai bon espoir que dans les semaines, voire les mois à venir, la frontière sera rouverte et que les populations pourront circuler librement », a-t-il déclaré.

Pour rappel, lors des dernières discussions entre les autorités des deux pays, le Niger avait évoqué des raisons de sécurité pour justifier le maintien du blocus. Le pays exige des mesures sérieuses pour garantir la sécurité dans les zones frontalières qu’il partage avec le Bénin.