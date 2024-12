La représentation PPA-CI France dénonce une conférence de presse organisée par un mouvement de soutien à Ahoua Don Mello, Vice-président exécutif du PPA-CI. Cette conférence, animée par le sieur Michel Mognon, est considérée comme une « perturbation ».

PPA-CI : une conférence en soutien à Ahoua Don Mello mal perçue

La candidature de Laurent Gbagbo serait-elle contestée au sein de son parti ? Selon nos informations, des tensions internes émergent. Le communiqué de la section Paris en donne un aperçu. En effet, l’activisme de certains membres du parti en faveur du Vice-président exécutif n’est pas bien accueilli.

La section Paris du PPA-CI se désolidarise du mouvement de soutien aux actions du ministre, en abrégé « MSA-ADM », et exprime son étonnement. « La Représentation France marque son étonnement à l’organisation d’un tel événement qui se fait au bénéfice du Ministre Ahoua Don Mello qui plus est Vice-président exécutif du PPA-CI en charge de la région des Lacs et de la promotion du panafricanisme », peut-on lire dans le communiqué.

La Représentation PPA-CI France s’indigne d’une telle initiative au profit d’un cadre du PPA-CI alors que le Parti a choisi, conformément à ses dispositions, son candidat en la personne du Président Laurent Gbagbo lors de sa convention du 10 mai 2024 à Abidjan.

Pour la représentation France, il s’agit d’une manœuvre à caractère « perturbateur » à quelques mois de l’élection présidentielle de 2025. Pour l’instant, les responsables du parti n’ont pas encore réagi à cette actualité.