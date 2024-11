Placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l’affaire de tentative de coup d’État, Olivier Boko et Oswald Homeky continuent leurs va-et-vient entre leur lieu de détention et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ce lundi 11 novembre 2024, les deux prévenus sont attendus dans les locaux de cette cour spéciale pour une nouvelle audition.

Bénin – CRIET : Olivier Boko et Oswald Homeky à nouveau devant la commission d’instruction

Les interrogatoires se poursuivent sous l’autorité de la commission d’instruction, qui cherche à clarifier les faits de « complot contre la sûreté de l’État », de « corruption d’agent public » et de « blanchiment de capitaux ». Depuis leur placement en détention, Olivier Boko et Oswald Homeky sont régulièrement convoqués pour des séances d’audition. Selon Bip Radio, le même scénario se reproduira ce lundi.

Lors de la dernière audition, les avocats de la défense ont tenté d’obtenir la levée des mandats de dépôt en déposant un appel. Cependant, leur requête a été rejetée. Les avocats ont donc décidé de faire appel à la Cour suprême dans l’espoir de faire annuler les mandats de dépôt qui pèsent sur leurs clients.

Pour rappel, Olivier Boko et Oswald Homeky ont été interpellés dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024. Selon le procureur spécial de la CRIET, les deux accusés, proches du président Patrice Talon, étaient soupçonnés de préparer un coup d’État qui aurait dû se dérouler le vendredi 27 septembre 2024. Dans le cadre de ce projet, Boko et Homeky auraient tenté de convaincre le Commandant de la Garde républicaine en lui promettant une somme de 1,5 milliard de francs CFA.

Le procureur spécial, Mario Metonou, a révélé qu’Oswald Homeky, ancien ministre des Sports, a été arrêté en possession de cette somme, qu’il s’apprêtait à remettre au Commandant de la Garde républicaine, lequel feignait d’être intéressé par le projet.

Il est à noter que dans ce dossier, le chef de la sécurité présidentielle n’est pas poursuivi et n’est interrogé qu’en tant que témoin.