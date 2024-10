En marge du sommet de la Francophonie, le président béninois Patrice Talon a été reçu par le président français Emmanuel Macron pour un dîner de travail à Paris. Bien que le contenu précis de leurs discussions n’ait pas été divulgué, cette rencontre a permis aux deux chefs d’État de renforcer leurs relations diplomatiques dans un cadre confidentiel.

Il est probable que des questions relatives aux relations diplomatiques entre les deux papys, ainsi que des enjeux régionaux et internationaux, aient été abordés lors de ce tête-à-tête. Cette rencontre survient dans un contexte où le Bénin et la France cherchent à consolider leurs liens de coopération, notamment en matière de sécurité, d’économie et de culture.

Par ailleurs, avant leur dîner, Patrice Talon et Emmanuel Macron ont assisté ensemble à l’inauguration de l’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin« . Cette exposition, qui se tient au cœur de la capitale française, met en lumière le dynamisme et la diversité de l’art béninois contemporain. Prévue pour se dérouler du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025, l’exposition présente une opportunité unique de découvrir des œuvres béninoises, dans le cadre du renouveau des échanges culturels entre les deux pays.

Patrice Talon et le président français lors de l’inauguration de l’exposition. @Ambassade de France au Bénin

Ce rapprochement culturel s’inscrit dans la volonté de renforcer les liens entre le Bénin et la France, en mettant en valeur la richesse du patrimoine béninois tout en offrant une plateforme de visibilité aux artistes contemporains du pays.