Ce mardi 28 janvier 2025, le procès Olivier Boko et Oswald Homéky et leurs co-prévenus a repris devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET). La séance avait été suspendue la semaine dernière, les accusés devant désigner de nouveaux avocats après la démission collective de leurs conseils précédents.

Suite du procès Olivier Boko et Oswald Homeky

Les principaux accusés sont arrivés à la salle d’audience ce matin, habillés de manière distincte : Olivier Boko en costume marron avec chemise et cravate blanches, et Oswald Homéky en tenue traditionnelle bleu nuit. Une chaise vide séparait les deux hommes, focalisant l’attention sur leur positionnement.

Le procès concerne six prévenus, accusés entre autres de complot contre l’autorité de l’État, de corruption d’un agent public et de falsification de documents. Aujourd’hui, l’audience vise à confirmer la régularité de la désignation des nouveaux avocats afin de garantir le droit à une défense adéquate pour les accusés.

L’audience précédente avait été marquée par des contestations des anciens avocats concernant la composition de la Cour et des allégations de partialité envers le président de la Cour, proche du chef de l’État. Cette situation avait conduit à un délai de cinq jours pour la nomination des nouveaux conseils, bien que les accusés aient initialement demandé quinze jours pour préparer leur défense.

Comme lors des audiences précédentes, la sécurité autour de la CRIET est renforcée, avec des barricades installées par les forces de l’ordre dans les rues environnantes. Cette journée d’audience est cruciale pour l’avenir de l’affaire, déterminant potentiellement les prochaines étapes judiciaires.

L’attente est palpable parmi les observateurs et les proches des prévenus, alors que la Cour se prépare à examiner minutieusement les développements récents de cette affaire complexe.