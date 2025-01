La star nigériane Wizkid, a encore frappé fort. Cette fois, dans l’immobilier haut de gamme. L’artiste nigérian a acquis le manoir le plus cher de Victoria Island pour la somme impressionnante de 3 milliards de nairas, soit environ 4,6 milliards de francs CFA. Ce qui rend cette transaction encore plus incroyable, c’est qu’il l’a réglée en espèces, un véritable témoignage de sa réussite financière.

Wizkid investit dans l’immobilier de luxe et garantit sa tranquillité à Victoria Island

En plus de s’offrir le Victoria Island, Wizkid a également acheté plusieurs propriétés situées autour de son manoir, chacune estimée à plus de 800 millions de nairas (environ 1,2 milliard de francs CFA). Cette démarche vise à garantir sa tranquillité en éloignant les regards indiscrets. Ces acquisitions illustrent non seulement sa volonté de préserver sa vie privée, mais aussi son pouvoir financier remarquable. Peu de célébrités peuvent se permettre de tels investissements, faisant de Wizkid un modèle de réussite sur et en dehors de la scène musicale.

Une carrière exemplaire

Parti de rien, Wizkid s’est hissé parmi les artistes africains les plus influents au monde grâce à son talent et à son travail acharné. Aujourd’hui, il fait partie des musiciens les plus riches du continent, avec à son actif des collaborations prestigieuses et des tournées internationales qui ont consolidé sa position de leader de l’industrie musicale.

Le parcours inspirant de Wizkid montre qu’il est possible de partir de modestes débuts pour atteindre le sommet avec persévérance et ambition. Sa récente acquisition immobilière témoigne également de son sens des affaires, prouvant que son succès ne se limite pas à la musique.

Une star qui diversifie ses activités

En investissant dans l’immobilier, l’ex de Tiwa Savage montre qu’il va au-delà du luxe comme rêve : pour lui, c’est un choix de vie. Acheter des maisons autour de son manoir est une preuve supplémentaire de son ascension fulgurante. Wizkid inspire de nombreuses personnes à travers son parcours, qui allie passion, ambition et réussite.