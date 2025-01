La BIDC (Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO) et la BSIC (Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce) se sont engagées pour le développement des PME et PMI en Côte d’Ivoire. Dans cet élan, la BIDC a octroyé une somme de 10 milliards FCFA à la BSIC afin que cette dernière puisse offrir un meilleur accès au crédit aux PME et PMI de la région.

La BIDC et la BSIC ensemble pour soutenir les PME et PMI dans le développement économique en Côte d’Ivoire

Les PME et PMI représentent un maillon indispensable pour le développement économique et la création d’emplois en Côte d’Ivoire. Afin que ces entreprises puissent contribuer à la croissance économique et être en mesure de recruter du personnel, elles doivent développer leurs activités. Ce développement nécessite des financements adéquats. Dans cette optique, la BIDC a octroyé une somme de 10 milliards FCFA à la BSIC pour permettre un accès facilité aux financements destinés aux PME et PMI.

Par ailleurs, la signature de la convention de financement a eu lieu le lundi 27 janvier à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire. Cette cérémonie s’est tenue entre le président de la BIDC, Dr George Agyekum Donkor, et le directeur général de la BSIC Côte d’Ivoire, Adeboke Mensa Affambi. Après la signature, le président de la BIDC a expliqué la raison fondamentale de ce financement.

« Les PME/PMI, qui sont de véritables moteurs de développement économique et de création d’emplois, sont confrontées au défi de l’accès au financement pour accélérer leur croissance. C’est pour répondre à cette problématique que la BIDC a décidé de nouer ce partenariat avec la BSIC Côte d’Ivoire afin de les soutenir. »

Ahoussi Lydie, PCA de la BSIC Côte d’Ivoire, a qualifié cette signature de convention de moment historique pour la BSIC Côte d’Ivoire, qui bénéficie de la confiance de la BIDC. Elle a également exprimé le souhait que d’autres filiales de la BSIC dans la zone CEDEAO puissent profiter de cette collaboration pour financer les PME.