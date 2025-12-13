Bénin : Sabi Sira Korogoné réagit au mandat d’arrêt international

Au Bénin, seulement quelques heures après l’émission d’un mandat d’arrêt international de la CRIET à son encontre, Sabi Sira Korogoné a réagi. Il s’est prononcé dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux.

Bénin : « Je vais prendre le pouvoir au Palais de la Marina », Sabi Sira Korogoné

Dans une vidéo très relayée sur les réseaux sociaux ce vendredi soir, Sabi Sira Korogoné, promoteur de l’initiative de Nikki a tenu un discours offensif dans lequel il affirme ne pas craindre le président béninois, Patrice Talon. Une vidéo qui vient en réaction au mandat d’arrêt international de la CRIET contre lui et Kemi Seba. Il faut le notifier, le mandat d’arrêt fait suite à la tentative de coup d’État du dimanche 7 Décembre 2025 au Bénin.

Korogoné a évoqué les accusations qui avaient visé l’actuel président du Bénin avant son accession au pouvoir, rappelant les dossiers de tentative d’empoisonnement et de coup d’État qui avaient alimenté le débat politique à l’époque et avait valu un mandat d’arrêt contre Patrice Talon.

Partant de cet argument, Sabi Sira Korogoné a dessiné un parallèle pour justifier sa propre ambition. « De la même façon, je vais lui prendre le pouvoir au Palais de la Marina », a-t-il lancé. Korogoné affirme avoir échangé avec le président Talon, qui, selon lui, serait conscient de cette volonté affichée. Sans donner plus de détails sur ces prétendus échanges, il assure que « personne ne va empêcher l’histoire de s’écrire » avec son pays le Bénin.

Dans une posture mêlant défi politique et appel au calme, il a invité ses partisans et la population béninoise à rester « sereins », malgré la procédure judiciaire engagée contre lui.