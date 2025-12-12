Tentative de putsch au Bénin : Le Nigeria justifie son intervention

© Bola Tinubu et Patrice Talon

Ce jeudi, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, s’est exprimé pour défendre l’intervention de son pays face à la tentative de putsch du 7 décembre à Cotonou au Bénin. Il s’agit là, de la première déclaration officielle depuis que la situation se stabilise progressivement au Bénin.

Bénin : Yusuf Maitama Tuggar explique l’intervention du Nigeria pour déjouer la tentative de coup d’État

Le Dimanche 7 décembre, alors qu’une tentative de coup d’État était en cours au Bénin précisément à Cotonou, des avions de chasse partis de Lagos ont frappé à plusieurs reprises les positions des soldats mutins retranchés dans le camp militaire de Togbin. Une opération ordonnée par le président nigérian Bola Tinubu pour « sauvegarder l’ordre constitutionnel ». Elle visait à « déloger les putschistes de la télévision nationale » et du camp où ils s’étaient regroupés. La présidence nigériane a confirmé qu’un contingent terrestre avait également été déployé « désormais au Bénin ».

L’implication du Nigeria au Bénin a été détaillée dans un communiqué de la présidence. Les autorités nigérianes expliquent avoir répondu à deux demandes officielles du ministère béninois des Affaires étrangères, transmises par note verbale, sollicitant un « soutien aérien immédiat » puis l’appui de troupes au sol.

Pour le chef de la diplomatie nigériane Yusuf Maitama Tuggar, c’est le sang-froid de son homologue béninois qui a été décisif pour déjouer la tentative de coup d’État au Bénin, indique notre correspondant à Abuja, Moïse Gomis. « Grâce à la rapidité et à l’habileté du ministre Olushegun Adjadi Bakari », a-t-il déclaré. « Nous avons échangé, et les deux présidents se sont impliqués aussi rapidement que possible. Nous, diplomates, sommes autorisés à communiquer et à faire de la diplomatie ». Yusuf Tuggar a également balayé les critiques visant l’implication du Nigeria dans cette crise interne : « Nous ne nous rendrions pas service si la République du Bénin rencontrait un problème et que nous ne contribuions pas à le résoudre de manière décisive ».

Selon le gouvernement béninois, cette intervention a été déterminante pour mettre en déroute les mutins et reprendre le contrôle de la base.

