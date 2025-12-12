Bénin : mandat d’arrêt contre Kemi Seba, Conseiller spécial de Tiani

Au Bénin, la justice a émis un mandat d’arrêt international contre Kemi Seba, activiste panafricaniste et Conseiller spécial du général Tiani. Béninois de nationalité, il s’est exilé au Niger depuis qu’il a conforté la position de Niamey qui accusait de complicité avec des forces étrangères visant la déstabilisation du régime militaire.

Bénin : la CRIET émet un mandat d’arrêt contre Kemi Seba

Depuis plusieurs mois, il était déjà perçu comme persona non grata Au Bénin. Nommé Conseiller spécial par le général Tiani pendant que le Niger et le Bénin sont opposés, Kemi Seba s’est tout le temps évertué à s’attaquer au régime de Cotonou. L’activiste a multiplié des publications acerbes et critique ouvertement le régime de Patrice Talon.

Selon des sources au Bénin, Kemi Seba a dépassé les bornes en faisant l’apologie de coup d’État et en apportant ouvertement son soutien aux mutins qui ont tenté de renverser le président Patrice Talon. Aux dernières nouvelles, il est d’ailleurs recherché pour « apologie de crimes contre la sûreté de l’État ».

Depuis le dimanche 7 décembre où la tentative de coup d’État a été déjouée, le Bénin est ciblé par une vaste campagne de désinformation. Kemi Seba est accusé d’être à la tête de ce réseau dont les comptes et pages affichent une proximité avec les régimes militaires de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Kemi Seba n’est pas la seule personne visée par la CRIET. Sabi Korogone, acteur politique béninois, fait également l’objet d’un mandat d’arrêt international. Il est accusé d’incitation à la violence et incitation à la rébellion. Ces derniers jours, l’intéressé multiplie des publications acerbes contre le régime.