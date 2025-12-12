Bénin : l’opposant Candide Azannaï arrêté

Au Bénin, l’ancien ministre Candide Azannaï, actuel président du parti Restaurer l’Espoir (RE), a été arrêté ce vendredi 12 décembre 2025.

Opposant au régime de Patrice Talon, Candide Azannaï arrêté par la police

Selon les informations de la presse locale, Candide Azannaï, président du parti Restaurer l’Espoir (RE) a été arrêté en fin de matinée ce vendredi 12 décembre 2025. L’ancien ministre de la défense a été interpellé devant le siège de son parti Restaurer l’Espoir à Cotonou.

Les raisons de son arrestation restent pour le moment inconnues. Cette interpellation de Candide Azannaï survient environ 5 jours après la tentative de coup d’Etat qui a été déjoué au Bénin le dimanche 7 décembre 2025. C’est son fils Aaron Azannaï qui a lancé l’alerte de son arrestation sur sa page Facebook.

Opposant au régime de Patrice Talon depuis sa démission du gouvernement, Candide Azannaï s’est illustré depuis plusieurs mois comme le leader d’un mouvement dénommée la résistance.