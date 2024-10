Après l’éclatement de l’affaire de la tentative de coup d’État, le parti UP le Renouveau a enchaîné deux communiqués en l’espace d’une semaine. Le premier pour condamner l’acte, et le deuxième pour appeler ses militants « rebelles » à se soumettre à la ligne du parti.

Bénin : l’UP le Renouveau appelle ses militants à se soumettre à la ligne du parti

C’est un secret de polichinelle qu’au sein de tous les partis de la mouvance, il existe des soutiens, même importants, d’Olivier Boko (OB) et d’autres potentiels candidat à la présidentielle de 2026. Après l’arrestation de l’ancien ministre Oswald Homeky, membre influent de l’UP le Renouveau et soutien affiché d’Olivier Boko, dans le dossier de la tentative de coup d’État, le parti dirigé par Joseph Djogbénou cherche à prévenir le pire.

Dans un communiqué diffusé le 1er octobre, le parti exprime sa crainte de voir une radicalisation des soutiens d’Olivier Boko et d’autres présidentiables, tapis dans l’ombre du parti. Le président Joseph Djogbénou révèle qu’en dehors d’Oswald Homeky, « il se trouve surtout que d’autres membres du parti se sont engagés depuis quelque temps dans une entreprise politique en marge du parti, dont les événements actuels constituent l’un des prolongements regrettables ».

Le président de l’UP le Renouveau a insisté sur la nécessité pour les militants concernés de revenir dans le giron du parti et de réaffirmer leur attachement à la ligne et aux valeurs défendues par celui-ci. Selon lui, « les perspectives solitaires et sectaires isolent nécessairement leurs auteurs et affaiblissent la volonté et les efforts de tous à promouvoir les formations politiques d’envergure nationale… ».

Ce communiqué, qui sonne comme une mise en garde, est de nature à susciter une remise en cause au sein des soutiens à une éventuelle candidature d’Olivier Boko, ou même d’un autre présidentiable en dehors des initiatives du parti UP le Renouveau.