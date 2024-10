Dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, les Guépards du Bénin affrontent le Rwanda. Pour cette double confrontation entre deux équipes qui se connaissent très bien, le sélectionneur du Bénin Gernot Rohr a publié samedi la liste des joueurs qui seront de la campagne.

Gernot Rohr convoque 25 Guépards du Bénin pour le Rwanda en éliminatoires CAN 2025

Le coach franco-allemand Gernot Rohr a dévoilé sa liste de guerrier pour arracher les deux victoires possibles face au Rwanda à l’issue de cette trêve d’octobre. Pour cette double confrontation comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025), 25 joueurs ont été convoqués.

Dans sa liste, le technicien franco-allemand a fait appel aux habitués de la sélection avec trois gardiens de but, huit défenseurs, neuf milieux de terrain et cinq attaquants.

Actuellement, Gernot Rohr et ses poulains occupent la deuxième place de leur groupe avec trois points, derrière le Nigeria (4 points). Deux victoires à l’issue de cette double confrontation, rapprocheraient beaucoup plus les Guépards de la qualification à la CAN 2025.