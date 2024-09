Un navire militaire russe a accosté au port autonome de Cotonou. Il s’agit du Smolny, un navire d’entraînement de la flotte de la Baltique, accueilli par les autorités militaires de la marine béninoise.

Un navire militaire russe accueilli au Bénin

L’arrivée du navire Smolny à Cotonou est le signe de la bonne santé de la coopération entre le Bénin et la Russie. L’événement a été marqué par la présence des hauts gradés de la marine béninoise. Le capitaine de vaisseau Dossa Hounkpatin, chef d’état-major de la marine nationale de la République du Bénin, s’est déplacé en personne.

La cérémonie d’accueil du navire a été suivie d’une visite guidée, conduite par le contre-amiral Oleg Gourinov, responsable de la visite d’amitié, et le capitaine de frégate Dmitri Parakhine, commandant du navire. Le capitaine de vaisseau Dossa Hounkpatin et l’ambassadeur Igor Evdokimov ont pu découvrir les différents compartiments du navire militaire russe.

À noter qu’avant l’arrivée du navire russe, une rencontre d’échange avait eu lieu à Cotonou entre l’ambassadeur de Russie et le capitaine de vaisseau Émil Siemba Sama, chef d’état-major adjoint de la marine béninoise. Il y avait été question de la coopération militaire entre le Bénin et la Russie.

Le Smolny, navire-école, a été lancé en 1976 et commissionné en 1977. Armé pour la formation et sa propre défense, il appartient à la plus ancienne flotte de la marine russe. Celle-ci, héritière des marines impériale et soviétique, opère en mer Baltique, avec son quartier général à Kaliningrad et ses principales bases à Baltiïsk et Kronstadt.