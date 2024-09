L’Alliance des Etats du Sahel (AES) sera bientôt dotée de deux satellites grâce à la Russie. Selon les ministres de la Confédération de l’AES qui se sont réunis ce lundi 23 septembre 2024 à Bamako, il s’agit d’un satellite de télécommunication et d’un satellite de télédétection.

AES – Russie : une réunion ministérielle annonce la réalisation de deux satellites avec ROSCOSMOS

Connue pour ses réalisations dans le domaine, la société russe ROSCOSMOS va mettre sa compétence au profit de l’AES. De façon spécifique, le satellite de télécommunication permettra :

une couverture réseau étendue : diffusion de programmes de télévision et de radio sur l’ensemble du territoire des pays membres ;

un accès amélioré aux services essentiels : mise en place de liaisons de communication multi-services (Internet, téléphone) dans les zones rurales et isolées ;

une connectivité haut débit : accès à Internet haut débit grâce à la technologie VSAT, notamment dans les zones mal desservies ;

des communications sécurisées : établissement de liaisons de communication confidentielles et protégées.

En ce qui concerne le satellite de télédétection, il fournira des images spatiales pour surveiller les frontières et renforcer la sécurité nationale. Il permettra également de réaliser un inventaire des ressources naturelles, de suivre les urgences comme les inondations et les incendies, et de cartographier l’utilisation des terres.

Il convient de noter que ROSCOSMOS, qui va mener les travaux, est une entreprise d’État responsable des activités spatiales. Elle gère le programme spatial civil russe. Le choix de cette société pour la réalisation des satellites de l’AES témoigne de l’engagement de la Russie à soutenir les pays membres de l’Alliance dans tous les domaines.