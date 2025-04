La dernière séance de cotation de la BRVM s’est achevée sur une note positive. Une progression des indices phares de la bourse grâce à une bonne dynamique sur le marché, portée par les géants Orange CI (+1,68 % à 15 150 FCFA) et SONATEL (+0,82 % à 25 305 FCFA).

BRVM : Le marché en hausse grâce à Orange CI et Sonatel

La bonne performance des titres de la BRVM, Orange CI et Sonatel, a fait augmenter significativement les indices principaux. Ainsi, l’indice BRVM COMPOSITE a été en hausse de +0,34 % à 288,73 points, et le BRVM-30 avec une augmentation de +0,39 % à 145,47 points. Néanmoins, le BRVM-PRESTIGE a connu une petite baisse de 0,14 %, atteignant 121,76 points.

Dans le rang des bonnes performances, on retrouve des titres comme TRACTAFRIC MOTORS CI (+4,25 % à 2 085 FCFA), BANK OF AFRICA SENEGAL (+3,92 % à 4 105 FCFA), et FILTISAC CI (+3,23 % à 3 200 FCFA).

Cependant, CIE CI (-2,78 % à 2 625 FCFA), suivie de TOTALENERGIES MARKETING CI (-2,29 % à 2 350 FCFA) et BOA NIGER (-2,17 % à 2 710 FCFA), sont les titres qui ont enregistré des contre-performances au terme de la séance de ce vendredi.

Le titre Orange CI a suscité l’engouement des investisseurs. Ce dernier, à lui seul, représente 17,69 % pour un montant de 88,2 millions FCFA. Ainsi, la valeur totale de la séance a donné un total de 498,5 millions FCFA échangés.