Africa Forward à Nairobi : la diaspora africaine prend enfin sa place dans la relation France-Afrique

Pendant des décennies, la diaspora africaine vivant en France a occupé une place paradoxale dans la relation entre Paris et le continent africain. Omniprésente dans les réalités économiques, culturelles et humaines, elle restait pourtant largement absente des grands rendez-vous diplomatiques entre la France et l’Afrique.

Longtemps absente des sommets Afrique-France, la diaspora s’impose désormais comme un acteur stratégique

Le sommet Africa Forward organisé à Nairobi, les 11 et 12 mai 2026, marque un basculement. Pour la première fois depuis la création des sommets Afrique-France en 1973, des membres des diasporas africaines ont été officiellement invités par l’Élysée et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à participer aux échanges.

Entrepreneurs, artistes, représentants associatifs, sportifs et figures de la société civile ont pris part aux discussions aux côtés des décideurs politiques et économiques présents dans la capitale kényane. Au-delà du symbole, cette ouverture traduit une évolution du regard porté par Paris sur les diasporas africaines, désormais intégrées au cœur du récit diplomatique.

« Cumulez vos origines » : le message fort d’Emmanuel Macron aux diasporas

C’est lors de la séquence “Future Makers”, organisée à l’Université de Nairobi, qu’Emmanuel Macron a prononcé une phrase largement commentée par les participants : « Cumulez vos origines, car elles sont votre plus grande force. »

Cette déclaration consacre une lecture assumée de la double appartenance culturelle comme levier stratégique, économique et identitaire. Une approche qui tranche avec des années de débats souvent centrés sur les tensions migratoires ou l’intégration.

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Dans la salle, cette idée a immédiatement trouvé un écho. Une jeune intervenante franco-algérienne, invitée à prendre la parole sur scène, a formulé un message dans le même esprit, rapidement repris sur les réseaux sociaux : « On ne devrait pas avoir à choisir entre nos deux origines. Moi, je veux pouvoir contribuer à mon pays d’origine sans renier celui dans lequel j’ai grandi.»

Une intervention qui a circulé massivement en ligne, devenant l’un des moments les plus relayés de la séquence diaspora du sommet.

Africa Forward : un sommet tourné vers l’investissement et les nouvelles alliances économiques

Le sommet Africa Forward 2026 s’inscrit dans une logique de rupture avec les formats diplomatiques traditionnels Afrique-France.

Les échanges ont porté sur les investissements privés, la transition énergétique, le numérique, l’agriculture et les industries culturelles. Au total, 23 milliards d’euros d’investissements ont été évoqués dans plusieurs secteurs stratégiques.

Dans ce cadre, la diaspora apparaît comme un acteur intermédiaire central : capable de connecter capitaux, projets et réalités locales. Au-delà du discours politique, la diaspora africaine représente un levier économique majeur. Les transferts financiers vers le continent dépassent chaque année les volumes de l’aide publique au développement mondiale.

Ces flux soutiennent directement les économies locales à travers : l’éducation, la santé, le logement et l’entrepreneuriat. Mais leur rôle ne se limite pas à l’économie. Les diasporas africaines participent également à la circulation des idées, des compétences et des modèles culturels entre l’Afrique et l’Europe.

À Nairobi, la diaspora africaine entre dans le récit officiel France-Afrique

Le sommet s’est clôturé par un concert organisé par Tace au Kasarani Indoor Arena, célébrant les cultures africaines et diasporiques.

Ce final illustre une évolution plus large : la relation France-Afrique ne se limite plus aux institutions, mais intègre désormais pleinement les circulations humaines, culturelles et générationnelles.

À Nairobi, la diaspora africaine n’a pas seulement été invitée. Elle a été reconnue comme un acteur structurant du futur des relations entre la France et l’Afrique. Reste désormais à savoir si cette reconnaissance se traduira durablement en politiques publiques et en transformations concrètes.