Le marché des actions de la BRVM maintient sa tendance haussière. Ainsi, la séance de cotation de ce mardi 18 février 2025 s’est terminée dans le vert, avec une progression des principaux indices.

BRVM : Hausse Boursière des Indices et de Certaines Valeurs Mobilières

Au cours de la séance de cotation de la BRVM, celle du COMPOSITE a progressé de 0,42 % à 285,93 points. Les indices BRVM-30 et BRVM-PRESTIGE ont également enregistré des hausses respectives de 0,45 % à 144,04 points et de 0,89 % à 121,94 points. Dans cette dynamique, certaines valeurs ont affiché de bonnes performances. Parmi elles, SUCRIVOIRE et TOTAL CI ont augmenté respectivement de 7,45 % à 865 FCFA et de 7,36 % à 3 065 FCFA. On note aussi la progression de ALIOS FINANCE CI (+6,54 % à 815 FCFA), NSIA BANQUE CI (+5,51 % à 9 095 FCFA) et SITAB CI (+5,45 % à 8 225 FCFA).

Contre-performances sur Certaines Valeurs

À l’inverse, certaines valeurs ont enregistré des baisses notables :TRACTAFRIC MOTORS CI (-6,03 % à 1 870 FCFA)UNIWAX CI (-3,75 % à 385 FCFA)SETAO CI (-1,87 % à 525 FCFA)BOA SN (-1,79 % à 2 750 FCFA)ORANGE CI (-1,70 % à 17 300 FCFA)Notamment, ORANGE CI a subi une perte de 45,2 milliards FCFA en capitalisation boursière. NSIA BANQUE CI Frôle Ses Plus Hauts Niveaux Historiques. Par ailleurs, NSIA BANQUE CI a dépassé la barre des 9 000 FCFA, se rapprochant ainsi de ses plus hauts niveaux historiques atteints peu après son introduction en bourse.