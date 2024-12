La BRVM a tenu sa quatrième séance de cotation d’actions du marché pour la 51e semaine de l’année. La fin de cette séance est marquée par une note positive avec une légère progression des indices de la BRVM.

Indices BRVM positifs, capitalisation en hausse pour Orange CI

La quatrième séance de cotation du marché d’actions de la BRVM a montré des indices positifs. Ainsi, l’indice BRVM Composite a gagné 0,13 %, atteignant 274,34 points, tandis que l’indice BRVM-30 a enregistré une hausse plus marquée de 0,21 %, clôturant à 137,48 points. En revanche, l’indice BRVM Prestige a subi une contraction de 0,15 %, pour terminer à 112,02 points.

Au cours de la séance, Orange CI a apporté la plus forte contribution à la capitalisation. Il a emmagasiné plus de 44 milliards de francs CFA, stimulant ainsi la performance globale. Après Orange CI, on note Vivo Energy CI (+3,53 % à 880 FCFA), CIE CI (+2,27 % à 2 250 FCFA) et Orange CI (+1,72 % à 17 400 FCFA), qui figurent en tête des performances de la séance.

En revanche, Setao CI, Bernabé CI et Servair Abidjan CI ont subi des corrections en enregistrant les plus fortes baisses de la journée. En effet, Setao CI (-7 % à 465 FCFA), Bernabé CI (-6 % à 940 FCFA) et Servair Abidjan CI (-4,05 % à 1 775 FCFA) ont terminé en baisse.

Activité spéculative

Caractérisée par un volume élevé de transactions, cette quatrième séance reflète un comportement spéculatif des investisseurs sur certains titres. Ce volume élevé est notamment lié au marché d’Orange CI et de Sonatel. Ces derniers ont dominé les échanges en capturant 50,1 % des transactions, pour un montant de 597,82 millions de FCFA sur un volume total de 1,119 milliard de FCFA.