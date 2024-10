Au Burkina Faso, les gendarmes de Saaba ont mis hors d’état de nuire trois individus présumés auteurs d’un assassinat, de détention illégale d’armes à feu et d’autres actes de grand banditisme. Cette opération a été menée à bien le mercredi 8 octobre 2024.

Burkina Faso : un meurtre ouvre la voie à l’arrestation d’un réseau criminel

Selon l’adjudant-chef Fatié Millogo, commandant de la brigade et directeur de l’enquête, ces individus, âgés d’une trentaine d’années, seraient actifs dans le milieu criminel depuis près de quinze ans, notamment dans les zones aurifères du pays. Après un braquage commis dans le Sud-Ouest, ils s’étaient réfugiés à Saaba.

Ainsi, le chef du groupe a été appréhendé à Bobo-Dioulasso. Il aurait alors demandé à ses complices de dissimuler les armes utilisées lors de leurs méfaits.Toutefois, un membre du groupe, souhaitant se lancer dans une nouvelle aventure criminelle, a trahi ses anciens compagnons et a été assassiné à Bargho (Saaba) dans la nuit du 12 mars 2024.

Grâce aux informations fournies par la victime avant son décès et au soutien de l’Agence nationale de Renseignements (ANR), les gendarmes ont pu localiser et interpeller les trois suspects. Cette arrestation démontre une nouvelle fois la détermination des forces de l’ordre à lutter contre la criminalité et à garantir la sécurité des populations burkinabè.