Au Burkina Faso, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Kombissiri a sauvé plusieurs enfants d’un réseau de trafic le jeudi 10 octobre 2024.

Burkina Faso : la brigade territoriale sauve des mineurs d’un destin tragique

Selon les faits, il s’agit d’un car transportant 12 enfants, dont une fille, sur la route nationale 5. Âgés de 12 à 16 ans et en provenance de Zabré, Manga et Kombissiri, ces enfants étaient en partance pour des sites d’orpaillage au Mali et en Guinée.

D’après la police, aucun des enfants ne disposait de pièces d’identité et seuls deux étaient munis d’autorisations parentales, sans la présence de leurs accompagnants. La fille, quant à elle, affirmait être accompagnée de sa tante, mais aucune preuve ne corroborait ce lien de parenté.

Confiés à la direction provinciale en charge de l’action humanitaire du Bazèga, la directrice provinciale, Clotilde Korbéogo, a indiqué avoir pu contacter les parents de 9 enfants sur les 12. Les parents des 3 autres enfants restent introuvables. Toutefois, il faut noter que la plupart des parents contactés ont confirmé avoir donné leur accord pour le départ de leurs enfants.

Cependant, la directrice provinciale n’a pas manqué de dévoiler les dangers encourus par ces mineurs sur les sites d’orpaillage et a appelé les parents à la vigilance. Pour rappel, six enfants ont déjà pu regagner leur foyer, accompagnés de leurs parents. Les six autres attendent toujours le retour de leurs proches pour être libérés.