La Côte d’Ivoire va doter son armée de 10 véhicules blindés du célèbre turc Otokar. Selon les informations, les deux parties ont déjà trouvé un accord et les blindés vont bientôt débarquer à Abidjan.

Côte d’Ivoire : l’armée va bientôt réceptionner des véhicules blindés du Turc Otokar

La Côte d’Ivoire consolide son partenariat avec le turc Otokar spécialisé dans les blindés. Africa Intelligence révèle qu’une équipe du fabricant travaille avec Abidjan sur de nouveaux contrats d’acquisition d’équipements militaires.

Selon nos informations, ces contrats portent sur la livraison prochaine de dix véhicules blindés pour renforcer le garage des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI). Ce n’est pas la première fois que le fabricant turc va livrer des véhicules aux FACI. Il avait déjà fourni plusieurs dizaines de ce type de blindé à Abidjan, avec un accompagnement technique.

Le Cobra II 4×4 est un véhicule blindé modulaire avec une excellente mobilité, une protection améliorée contre les balles et les mines et une capacité de charge élevée. Grâce à sa large gamme d’options d’intégration d’armes et d’équipements de mission, le Cobra II peut être utilisé pour différents types de missions, y compris les opérations urbaines et de maintien de la paix. Le véhicule offre des performances remarquables sur une grande variété de terrains et dans des conditions climatiques difficiles.