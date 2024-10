Incarcéré depuis quelques jours dans le cadre d’une affaire de double meurtre, la situation autour de Kambou Sié, Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), demeure floue. D’abord annoncé mort dès les premières heures de sa détention, une nouvelle rumeur fait désormais état de son exfiltration.

Côte d’Ivoire : Kambou Sié aurait été enlevé de la MACA, silence des autorités

Depuis plusieurs heures, une rumeur circule sur les réseaux sociaux. C’est Souley DeParis B-52 qui a initialement relayé l’information sur sa page Facebook. Selon le blogueur, l’opération aurait été menée « à 4h du matin » par « des hommes cagoulés et lourdement armés » qui l’auraient emmené vers une « destination inconnue. »

Ce vendredi 11 septembre, l’information a refait surface dans un article publié par le site Infodrome, qui précise que Kambou Sié a été enlevé par des hommes cagoulés au matin du 9 octobre 2024.

À ce jour, aucune confirmation officielle n’a été apportée, laissant l’opinion publique dans le doute. Ce silence des autorités alimente les spéculations, chacun y va de ses propres interprétations.

Pour rappel, Kambou Sié et plusieurs autres membres de la FESCI ont été arrêtés et incarcérés à la suite d’une enquête sur la mort de leurs camarades Deagoue Mars Aubin, alias « Général sorcier », et Khalifa Diomandé. Le Secrétaire général de la FESCI et les autres accusés sont poursuivis pour « association de malfaiteurs » et « assassinat » concernant Deagoue Mars Aubin, ainsi que pour « complicité d’assassinat » et « coups mortels » concernant Diomandé Khalifa.