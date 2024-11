Au Burkina Faso, une opération d’envergure menée par la gendarmerie a permis l’arrestation de plusieurs individus. De nombreuses armes à feu et d’autres objets ont été saisis.

Burkina Faso : un réseau de jeunes braqueurs démantelé à Ouagadougou

Suite à de nombreuses plaintes de vols à main armée enregistrées, la gendarmerie a enclenché une enquête. Les investigations ont eu lieu dans les quartiers Bassinko, Gambre-yaaré, Marcoussis et Yagma, conduisant à l’arrestation de plusieurs personnes.

Selon les faits rapportés, ces individus arrêtés ciblaient principalement les boutiques, les zones peu éclairées et les abords des auberges. Munis d’armes à feu, d’armes blanches et d’imitations, ils menaçaient leurs victimes pour les dépouiller de leurs motos, téléphones portables et autres objets de valeur. Les engins volés étaient ensuite écoulés ou démantelés.

En plus, lors des perquisitions, les gendarmes ont mis la main sur un arsenal impressionnant. Cinq pistolets automatiques (dont deux imitations), des couteaux, quatre motos, des pièces détachées de motos et un ordinateur portable.

Pour rappel, ces suspects seront présentés au Procureur du Faso dans les jours à venir. Toutefois, les investigations se poursuivent afin de traquer les quatre autres individus impliqués dans ces affaires et de démanteler d’éventuels réseaux complices.