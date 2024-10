Au Burkina Faso, la police a porté un coup dur à la criminalité à Ouagadougou en démantelant un réseau de présumés agresseurs à mains armées et cambrioleurs. Les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation de quatre individus, tous dans la vingtaine, ce vendredi 11 octobre 2024.

Des présumés agresseurs à mains armées interpellés à Ouagadougou au Burkina Faso

Selon un communiqué du Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) du Centre, ces malfaiteurs opéraient depuis janvier 2024. Leur mode opératoire est de cibler principalement des boulangeries, des supermarchés et des particuliers, qu’ils attaquaient de nuit sous la menace d’armes à feu. Le butin de leurs méfaits était conséquent : plus d’une centaine de téléphones portables et près de 56 millions de francs CFA en espèces ont été volés.

Lors de leur interpellation, plusieurs objets ont été retrouvés et saisis par les policiers du Burkina Faso. Il s’agit des armes à feu, des munitions, des armes blanches, des motos, des téléphones portables et une partie du butin. Les investigations se poursuivent pour déterminer si d’autres personnes sont impliquées dans ce réseau criminel.

Cette arrestation est une excellente nouvelle pour les habitants de Ouagadougou, qui souffraient de cette recrudescence d’actes de violence. Elle démontre également la détermination des forces de l’ordre à lutter contre la criminalité.