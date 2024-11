La Ligue des champions a réservé de mauvaises surprises aux géants européens ce mardi. Le Real Madrid, tenant du titre, s’est incliné à domicile face à l’AC Milan (3-1), tandis que Manchester City a subi une lourde défaite à Lisbonne contre le Sporting (4-1).

Le Real Madrid et Manchester City s’écroulent en Ligue des champions

Après la défaite au Clasico, le Real Madrid concède une nouvelle contre-performance ce mardi soir au Santiago Bernabéu. L’AC Milan, dominateur, a ouvert le score dès la 12ᵉ minute grâce à Malick Thiaw. Vinicius Jr a égalisé sur penalty quelques minutes plus tard, mais les Milanais ont repris l’avantage avant la mi-temps par Brahim Díaz. En seconde période, Rafael Leão a délivré une passe décisive à Tijjani Reijnders pour sceller le sort de la rencontre.

De l’autre côté, Manchester City a vécu une soirée cauchemardesque au Portugal. Et pourtant, ce sont les Citizens qui ont ouvert le score sur une réalisation de Phil Foden. En face, le Sporting a bien répondu avec Viktor Gyökeres qui s’est offert un triplé, permettant aux Portugais de s’imposer largement.

Ces deux défaites sont un coup dur pour le Real Madrid et Manchester City, qui étaient considérés comme les favoris pour remporter la Ligue des champions cette saison. Il est important que ces deux équipes se relèvent le plus rapidement possible pour ne pas compromettre leurs objectifs.