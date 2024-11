La polémique autour de l’absence de Cèbio Soukou en sélection nationale du Bénin ne faiblit pas. Le sélectionneur Gernot Rohr a une nouvelle fois réaffirmé sa position, excluant tout retour immédiat de l’attaquant.

Gernot Rohr ferme la porte à Cèbio Soukou : pas de retour en vue pour l’international béninois

Interrogé sur les raisons de cette décision, Rohr a souligné que Cèbio Soukou avait lui-même annoncé ne plus vouloir jouer sous ses ordres. « Il a dit qu’il ne voulait plus venir, alors on est resté sur ça », a-t-il rappelé dans un entretien à bip radio. Le technicien franco-allemand a également évoqué l’âge avancé du joueur et sa préférence de rajeunir l’équipe.

Les appels à un retour de Cèbio Soukou, notamment de la part de ses supporters, n’ont pas ému le sélectionneur. Gernot Rohr estime que remplacer un joueur comme Andréas Hountondji, qui a choisi de défendre les couleurs du Bénin, par un joueur qui a exprimé son désaccord avec ses méthodes serait injuste.

Le retour éventuel de Soukou serait conditionné par une prise d’initiative de sa part. Selon Rohr, le joueur devrait marquer des buts en club et exprimer clairement son désir de revenir en sélection, en reconnaissant ses erreurs passées.

Cependant, même dans ce cas de figure, une intégration immédiate dans l’équipe pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025) semble peu probable. Rohr estime qu’il serait injuste de priver un joueur qui a contribué à la qualification de l’équipe de sa place pour faire revenir un joueur qui a pris ses distances.

Cette affaire met en lumière les tensions existantes entre le sélectionneur et une partie des supporters. Elle soulève également des questions sur la gestion des ressources humaines en équipe nationale et sur les critères de sélection des joueurs.