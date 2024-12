Le Togo a reçu un soutien financier pour son développement durable et résilient de la part de la Banque mondiale. Cette dernière a approuvé une somme exorbitante de 200 millions de dollars à travers l’IDA (l’Association internationale de développement, son guichet concessionnel). Cette somme est destinée à soutenir les réformes stratégiques pour un développement durable au Togo.

Un financement stratégique de 200 millions de dollars

Pour ces réformes stratégiques, le Togo bénéficie d’une aide colossale de la Banque mondiale : une somme de 200 millions de dollars, soit environ 125 milliards de FCFA. Cette somme sera investie dans les réformes en faveur du développement durable du pays. Cependant, cette aide vise à promouvoir une agriculture durable, à lancer l’électrification rurale, à renforcer le capital humain, à accroître la résilience des populations vulnérables et à libérer des marges budgétaires pour des investissements prioritaires.

Les axes prioritaires de cet appui de la Banque mondiale au Togo

Cette deuxième opération d’appui pour un développement durable, inclusif et résilient au Togo s’articule autour de trois axes stratégiques : la sécurisation des droits fonciers pour encourager une agriculture moderne, la réforme du secteur énergétique, avec un soutien accru aux énergies renouvelables et enfin la création de marchés de crédits carbone pour financer des projets climatiques.

En outre, le programme renforcera la protection sociale, améliorera l’éducation, soutiendra les victimes de violences basées sur le genre et optimisera les finances publiques en rationalisant les dépenses fiscales et en réduisant les risques budgétaires liés aux entreprises publiques.

Déclaration de Fily Sissoko

Fily Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale pour le Togo, a salué les réalisations du gouvernement togolais et a déclaré que ce financement contribuera à accélérer ses progrès.

« Le Togo a franchi des étapes significatives pour promouvoir une agriculture durable et renforcer sa résilience sociale et climatique. Ce financement soutient ces efforts, en accélérant les réformes nécessaires pour transformer structurellement l’économie, en particulier dans les zones rurales où la pauvreté extrême est la plus marquée. Cet appui permettra également de renforcer le capital humain et de mieux préparer le pays à relever les défis liés aux fragilités, notamment dans les régions du nord. »

Le Togo dispose désormais d’un outil majeur pour poursuivre sa dynamique de transformation, en construisant une économie plus inclusive, résiliente et axée sur le développement durable.