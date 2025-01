Les Forces armées nationales du Burkina-Faso ont mené une opération d’envergure dans la province des Banwa, région de la Boucle du Mouhoun. Lancée début janvier, cette offensive a permis de neutraliser une trentaine de terroristes retranchés dans les forêts de Solenzo. Armés et déterminés, les soldats, appuyés par les Volontaires pour la Défense de la Patrie, ont mis fin à la menace qui pesait sur la région.

Burkina-Faso: victoire contre le terrorisme

L’opération « Zéro terroriste dans les brousses de Solenzo » a marqué un tournant dans la lutte contre l’insécurité dans la région. Les forces de défense et de sécurité du Burkina-Faso, soutenues par les VDP, ont mené des actions coordonnées dans plusieurs villages. Poussés dans leurs derniers retranchements, les terroristes ont tenté une contre-attaque, mais ils ont été rapidement repoussés et subis de lourdes pertes.

« Les terroristes sont revenus discrètement à Montionkuy pour perpétrer une attaque », rapporte l’AIB. Mais les forces combattantes du 18ᵉ Bataillon d’Intervention Rapide leur ont tendu une embuscade, neutralisant ainsi 29 d’entre eux. Ce succès a galvanisé les troupes, qui sont plus déterminées que jamais à éradiquer toute présence terroriste dans la zone.

L’important matériel saisi lors de l’opération témoigne de l’ampleur de l’arsenal des terroristes. Motos, tricycles, téléphones et détonateurs d’engins explosifs ont été récupérés par les forces de défense. Ces éléments matériels permettront d’éclairer les investigations et de mieux comprendre les modes opératoires des groupes armés.

Cette victoire est une bouffée d’oxygène pour les populations locales, longtemps soumises à la menace terroriste. Les habitants de Solenzo et des villages environnants peuvent désormais espérer retrouver une vie plus paisible. Cependant, la vigilance reste de mise, car les groupes terroristes sont capables de se reconstituer et de frapper à nouveau.

Les autorités du Burkina-Faso ont salué l’engagement des forces de défense et de sécurité ainsi que celui des Volontaires pour la Défense de la Patrie. Elles ont réaffirmé leur détermination à lutter contre le terrorisme et à protéger les populations.