Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’État et grand maître des ordres burkinabè, a présidé vendredi la cérémonie nationale de décoration, marquant ainsi la célébration de la fête de l’indépendance.

Le Burkina Faso honore 383 personnalités à l’occasion de la fête de l’indépendance

Au cours de cette cérémonie, 383 personnes ont été distinguées pour leurs services rendus à la nation. Parmi les heureux du jour, on note 192 personnalités élevées dans l’Ordre de l’Étalon et 191 autres dans l’Ordre du Mérite du Burkina Faso. Les récipiendaires ont reçu les insignes de Grand-croix, Grand officier, Commandeur, Officier et Chevalier.

Cette tradition annuelle permet de reconnaître l’engagement des femmes et des hommes issus de tous les horizons, œuvrant dans divers domaines pour le développement du Burkina Faso. En saluant leur dévouement, le capitaine Ibrahim Traoré a souligné l’importance de leur contribution à la construction d’une nation forte et prospère.

Il est à noter que cette année, ce sont au total 6 024 personnes qui seront décorées à travers tout le pays dans le cadre des célébrations de l’indépendance.