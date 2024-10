Au Burkina Faso, le chef de l’État, Ibrahim Traoré, a condamné avec fermeté l’attaque meurtrière perpétrée le mercredi 23 octobre 2024 contre les forces aériennes turques, en périphérie d’Ankara.

Terrorisme : le message fort d’Ibrahim Traoré à la Turquie

Suite aux événements tragiques qui ont secoué les forces armées turques, causant la mort de plus de 5 personnes et de nombreux blessés, Ibrahim Traoré a réagi. Ainsi, le président Traoré a dénoncé la lâcheté et la barbarie de cette attaque, qui visait à déstabiliser les efforts de la Turquie dans la lutte contre le terrorisme.

À cet effet, il a exprimé ses condoléances à son homologue et au peuple turc. « Je tiens à exprimer mes sincères condoléances au peuple turc et au président Recep Tayyip Erdoğan suite à cet attentat odieux« , a-t-il déclaré.

Pour le chef de l’État burkinabè, ces événements tragiques ne seront pas un signe de relâche dans la lutte contre le terrorisme, mais renforceront les forces combattantes pour faire face à tout acte terroriste. « Cet acte lâche et barbare ne fera que renforcer notre détermination à combattre ensemble le terrorisme. »

Par ailleurs, le président burkinabè a appelé la communauté internationale à rester unie face à cette menace commune. « Aux côtés de nos alliés, nous devons rester mobilisés et déterminés à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes« , a-t-il affirmé.