Au Burkina Faso, la quiétude apparente du quartier Zongo, et plus particulièrement des alentours de la zone connue sous le nom d’« Allah Ti Kouman », a été brutalement interrompue dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 avril 2025. Les unités du Centre des Opérations de la Troisième Légion de Gendarmerie ont mené une opération de bouclage d’envergure, visant à rétablir l’ordre, à rassurer une population lasse et à décourager les comportements déviants qui gangrènent le tissu social.

La gendarmerie démantèle des foyers de criminalité et de dépravation à « Allah Ti Kouman » au Burkina Faso

Forts de renseignements précis et de plaintes répétées émanant des habitants ces dernières semaines, les gendarmes ont mis en œuvre un bouclage méthodique, suivi d’une fouille systématique de la zone ciblée. Cette action rigoureuse des forces de sécurité du Burkina Faso s’inscrit dans une stratégie nationale de sécurisation du territoire, intensifiée par l’État dans sa lutte acharnée contre toutes les formes d’insécurité, y compris la criminalité urbaine qui mine la cohésion sociale.

A lire aussi : Burkina Faso : interdiction d’exportation de noix de cajou

Selon le communiqué de la gendarmerie nationale du Burkina Faso, les résultats de cette opération sont sans équivoque et révèlent l’ampleur de la déliquescence qui s’est installée dans certains quartiers urbains. Ainsi, le bilan fait état de soixante-dix (70) individus interpellés, deux cent une (201) motos saisies pour des vérifications approfondies, et dix (10) machines à sous, symboles de jeux illégaux et potentiels vecteurs de criminalité, ont également été extraites des lieux.

Au-delà de la répression : une mission de sensibilisation

L’opération ne s’est pas limitée à une action répressive. La Gendarmerie nationale a profité de cette occasion pour mener une mission pédagogique auprès des habitants. Des échanges directs ont permis de sensibiliser la population aux conséquences néfastes de certains comportements marginaux, en particulier ceux liés à la dépravation des mœurs. Ce phénomène, de plus en plus préoccupant, est perçu comme contre-productif dans un contexte national où une mobilisation générale contre le terrorisme est de mise.

La Gendarmerie nationale a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers la majorité des habitants qui ont collaboré de manière ouverte et constructive lors de cette opération délicate. Elle lance cependant un appel pressant à une vigilance accrue et, surtout, à une dénonciation systématique de tout comportement ou individu suscitant la suspicion. Car, c’est dans l’unité et la solidarité, que le Burkina Faso pourra triompher des menaces qui pèsent sur sa stabilité et son avenir.