Burkina Faso : toutes les noix de cajou destinées au marché interne

Le Burkina Faso a décidé de conserver toutes les noix de cajou à l’intérieur du pays afin de donner de la valeur à la filière. Une mesure prise et entrée en vigueur avec effet immédiat, d’après le communiqué interministériel rendu public mercredi dernier. Cette décision a pour but de créer de la valeur ajoutée, des emplois et de renforcer la souveraineté économique, conformément à la vision du Conseil burkinabè de l’anacarde.

Cependant, le prix des noix de cajou est fixé à 385 francs CFA (soit environ 0,62 dollar) le kilogramme, contre 310 francs CFA (environ 0,5 dollar) en 2024. Une augmentation qui pourrait aider les producteurs à accroître leurs revenus grâce à cette hausse de 75 francs CFA, contribuant ainsi à la croissance de l’économie nationale, notamment avec une production moyenne de 200 000 tonnes chaque année depuis cinq saisons.