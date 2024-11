Au Burkina Faso, les autorités militaires ont annoncé un investissement de 80 milliards de FCFA pour la rénovation et l’extension de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso.

Burkina Faso : Ibrahim Traoré veut transformer l’aéroport de Bobo-Dioulasso

Pour la modernisation complète de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, le gouvernement débloque une somme considérable. En effet, ce projet ambitieux, porté par le gouvernement d’Ibrahim Traoré, vise à doter le Burkina Faso d’infrastructures aéroportuaires modernes et efficientes.

Pour y parvenir, plusieurs travaux ont été lancés, notamment la construction d’une nouvelle aérogare plus spacieuse. Cette dernière sera capable d’accueillir jusqu’à 1,5 million de passagers par an. Ensuite, la piste d’atterrissage, les voies de circulation et les parkings seront également réhabilités.

Par ailleurs, de nouvelles voies d’accès seront aménagées pour faciliter l’accès à l’aéroport. Construit en 1940, l’aéroport de Bobo-Dioulasso a largement dépassé sa capacité d’accueil initiale. Avec ses 960 hectares, il dispose d’un potentiel de développement considérable.

Pour rappel, la construction d’un nouvel aéroport international à Ouagadougou a été lancée par les autorités. Ces différentes actions témoignent de la volonté du gouvernement d’améliorer le réseau aéroportuaire du pays.