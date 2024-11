Un drame a endeuillé la Côte d’Ivoire. Dimanche soir, près de Gagnoa, la collision frontale de deux minibus a causé la mort d’au moins 20 personnes et fait de nombreux blessés. Suite à cet événement malheureux, le gouvernement, à travers le ministère des Transports, a tenu à réagir.

Côte d’Ivoire : le gouvernement annonce des mesures après le grave accident de Gagnoa

Profondément attristé par le lourd bilan de cet accident mortel, le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a promis une enquête approfondie pour déterminer les causes exactes de cet accident. Par ailleurs, les autorités ont annoncé la mise en place de mesures visant à renforcer la sécurité routière sur l’ensemble du territoire. Ce nouvel accident de la route, l’un des plus meurtriers de ces dernières années, a suscité une vive émotion et a relancé le débat sur la sécurité routière en Côte d’Ivoire.

« Pour les suites appropriées à donner à cet accident de la voie publique, le ministre a instruit les services compétents, notamment le bureau enquête analyse accident (BEA), à dépêcher une équipe en urgence sur les lieux en vue de recueillir les données et informations techniques pouvant aider à faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie au lourd bilan humain et matériel », fait savoir le communiqué du ministère des Transports de Côte d’Ivoire.

La note précise que le gouvernement réaffirme son engagement à lutter contre toutes formes d’incivisme routier, en retirant de la circulation les chauffeurs indélicats, sans préjudice des poursuites pénales auxquelles ils s’exposent.

Le ministre n’a pas manqué d’inviter les usagers de la route à plus de prudence et au respect du code de la route, surtout en ces périodes de fin d’année.