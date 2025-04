Le Burkina Faso anticipe une reprise économique notable pour 2025, avec une croissance projetée à 5,6%. Cette perspective optimiste fait suite à une croissance de 3% en 2023 et une accélération à 5,1% estimée pour 2024. Le gouvernement burkinabè fonde cet espoir sur une conjoncture internationale et régionale plus apaisée, ainsi qu’une amélioration des conditions sécuritaires et climatiques dans le pays.

Perspectives économiques prometteuses au Burkina Faso

Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 19 mars 2025, l’activité économique du Burkina Faso devrait connaître une progression significative l’année prochaine.

Le gouvernement explique cette prévision par « une accalmie des tensions géostratégiques au niveau international et dans la sous-région ouest-africaine, un bon ancrage de la Confédération des Etats du Sahel (AES) » et une amélioration notable de la sécurité et des conditions météorologiques. Ces facteurs combinés devraient créer un environnement plus propice au développement économique.

Pour l’année 2024, le gouvernement burkinabè dresse un bilan économique plutôt encourageant. La croissance a connu une hausse, passant de 3% en 2023 à 5,1%, principalement grâce à la performance des secteurs primaire et tertiaire.

Cependant, le secteur secondaire a enregistré un léger recul de 0,2%, marqué par des difficultés dans l’extraction aurifère, malgré des résultats globaux satisfaisants. Concernant l’inflation, elle devrait se situer autour de 4,2% en 2024.

Cette maîtrise des prix résulte des mesures gouvernementales et de la politique monétaire rigoureuse menée par la BCEAO depuis 2023. Les recettes publiques devraient également augmenter de 15,2%, atteignant 3105 milliards de FCFA (5,12 milliards de dollars), représentant 22,7% du PIB, avec un taux de pression fiscale qui passerait de 17,8% en 2023 à 19,2% en 2024.

Défis persistants et orientations budgétaires

Malgré ces perspectives d’amélioration, le Burkina Faso continue de faire face à des défis importants. La situation sécuritaire demeure préoccupante, marquée par l’insécurité et les attaques terroristes.

Le pays est également vulnérable aux conditions climatiques défavorables, à la volatilité des prix des matières premières, aux coûts d’emprunt élevés et à l’insécurité alimentaire. Le Fonds Monétaire International (FMI) souligne que cette situation « entrave la croissance économique et les conditions de vie », bien qu’une légère accélération économique ait été observée en 2024.

Face à ces défis, le budget 2025 du Burkina Faso accorde une priorité significative au renforcement de la sécurité territoriale, avec 27,76% des fonds alloués à ce secteur crucial.

Le gouvernement prévoit également de poursuivre les réformes visant à améliorer la gouvernance et à renforcer la résilience économique, sociale et humanitaire du pays. Pour l’année 2025, la prévision de croissance du gouvernement burkinabè, à 5,6%, dépasse celle du FMI, estimée à 4,3%. L’optimisme gouvernemental se projette au-delà, avec des anticipations de croissance de 6,4% en 2026 et de 4,7% en 2027.