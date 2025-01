Au Burkina Faso, la Brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes (BMCRF) a mené une opération de grande envergure à Ouagadougou pour lutter contre la hausse illégale des prix et la vente de produits périmés.

La BMCRF sévit contre la hausse des prix et les produits périmés à Ouagadougou au Burkina Faso

Dans le cadre de cette opération, les agents de la BMCRF ont sillonné plusieurs quartiers de la capitale du Burkina Faso, procédant à des contrôles inopinés dans les boutiques et les commerces de détail. Ainsi, de nombreux établissements ont été fermés pour non-respect des prix fixés par les autorités.

Les infractions constatées sont multiples. Il s’agit de vente de produits périmés, notamment des boissons et des produits alimentaires, de surfacturation de produits de grande consommation comme le sucre, le savon ou le gaz butane.

Selon Bernard Belemnegré, chef de département des investigations à la BMCRF, son équipe est véritablement déterminée à lutter contre ces pratiques illégales. « Nous avons reçu des instructions fermes du gouvernement pour mener le contrôle des prix et la qualité primaire des produits alimentaires. Nous n’allons plus badiner avec quelqu’un. Nous procéderons purement et simplement à la fermeture des boutiques qui ne respectent pas les prix fixés par le gouvernement », a-t-il fait savoir.

L’opération a également permis de mettre en lumière les pratiques de certains grossistes qui revendent les produits à des prix supérieurs à ceux fixés, contraignant ainsi les détaillants à augmenter leurs prix.

Ces contrôles renforcés s’inscrivent dans un contexte de lutte contre la vie chère et de protection des consommateurs. Les autorités du Burkina Faso en ont profité pour rappeler que la hausse des prix est illégale et que les contrevenants s’exposent à des sanctions.