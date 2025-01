Au Maroc, les autorités vont mettre une enveloppe de 392 millions dirham pour le renforcement de la sécurité routière. Et ce de la route Marrakech -Safi. Cette somme sera mobilisé par plus structures comme NARSA, Wilaya de la région, le Conseil communal de Marrakech, et les services extérieurs du ministère ainsi que les autres acteurs concernés.

Renforcement de la route Marrakech -Safi au Maroc, mobilisation financière de plusieurs structures

Au Maroc, le Marrakech est l’une des villes qui abrite plusieurs réunions administratives et internationales. Mais la route de cette ville est plus ou moins en état. Ainsi pour limiter la dégradation de cette dernière, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a annoncé son renforcement pour un fonds éminent de 392 millions dirham. Une annonce dans le cadre de la réunion préparatoire à la 4e Conférence ministérielle mondiale qui aura lieu à Marrakech.

Cette réunion mondiale a pou nir thème la sécurité routière. Par ailleurs, plusieurs structures participeront à la mobilisation des fonds de la route Marrakech -Safi au Maroc. Ainsi, dans les 392 millions dirham, NARSA, (Agence Nationale de la Sécurité Routière) va contribuer à hauteur de 125, 165 ,10 et 11,5 millions dirham. Cette somme sera utilisée pour la réalisation de certains points stratégiques du projet de renforcement routières.

Les points stratégiques à réaliser sur la route du Marrakech -Safi, Maroc

Pour le renforcement de la route, certaines choses vont être mise au point sur la route. Ceci pour la sécurité des habitants de la ville. Ces points sont entre autres le renforcement de la signalisation et l’installation de barrières de sécurité dans les tronçons et axes routiers montagneux, le traitement des points noirs qui sont à la base des accidents de la circulation à Marrakech, le renforcement de la signalisation horizontale et verticale et des feux de circulation routière et enfin la sécurisation du périmètre de 52 établissements scolaires.