Dans le but de renforcer ses relations bilatérales et de promouvoir ses intérêts à l’étranger, la Côte d’Ivoire a procédé à la nomination de six nouveaux ambassadeurs. Ces nominations ont été rendues publiques à l’issue du conseil des ministres du mercredi 20 novembre 2024 présidé par le président Alassane Ouattara.

La Côte d’Ivoire étend son réseau diplomatique en Afrique et au-delà

Parmi les pays concernés par ces nouvelles affectations figure le Bénin. Cette nomination témoigne de l’importance accordée par la Côte d’Ivoire à ses relations avec son voisin ouest-africain. Les autres pays concernés par ces nominations sont la Sierra Leone, la République de Guinée-Bissau, la République de Cabo Verde et la République Islamique de Mauritanie, la République Unie de Tanzanie, le Commonwealth des Bahamas et la République de Serbie.

Les nouveaux ambassadeurs auront pour mission de renforcer les liens de coopération entre Abidjan et leurs pays d’accréditation dans des domaines variés tels que l’économie, le commerce, la culture et la coopération sécuritaire.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la politique étrangère ivoirienne qui vise à renforcer sa place sur la scène internationale et à promouvoir ses intérêts économiques et diplomatiques.

Ainsi sont nommés en conseil des ministres, les ambassadeurs suivants :

Monsieur Ibrahima TOURE, Ambassadeur, 3e échelon, Matricule 256.237-F, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près le Commonwealth des Bahamas, avec résidence à Washington ;

Madame M’BRAH Aya Georgette, Ambassadeur, 3e échelon, Matricule 256.168-J, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de Sierra Leone, avec résidence à Monrovia ;

Monsieur CISSE Yacouba, Ambassadeur, 3e échelon, Matricule 361.307-P, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de Serbie, avec résidence à Vienne ;

Monsieur Mamadou HAIDARA, Ambassadeur, 3e échelon, Matricule 456.914-P, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de Guinée-Bissau, la République de Cabo Verde et la République Islamique de Mauritanie, avec résidence à Dakar ;

Monsieur MAES Ennio, Ambassadeur, 3e échelon, Matricule 241.458-N, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République Unie de Tanzanie, avec résidence à Addis-Abeba ;

Monsieur TANON Assiélou Félix, Ambassadeur, 2e échelon, Matricule 269.542-N, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de Benin, avec résidence à Accra.

En outre, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de Monsieur Othman EL FERDAOUS, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Maroc près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan.