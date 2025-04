Le Fonds Monétaire International (FMI) et le Burkina Faso ont trouvé un terrain d’entente concernant les politiques économiques et financières du pays. Cette entente ouvre la voie au versement de 32 millions de dollars au profit de l’État burkinabè. Cette décision fait suite à la troisième évaluation du programme de réformes économiques supervisé par le FMI depuis septembre 2023.

Burkina Faso : soutien financier continu du FMI

L’accord préliminaire, annoncé par le FMI le mardi 8 avril 2025 après une semaine de mission au Burkina Faso, doit encore recevoir l’approbation du conseil d’administration en juin. L’objectif principal de ce financement est de créer une marge budgétaire pour les dépenses prioritaires identifiées par le gouvernement. Il vise également à diminuer la vulnérabilité du pays face à la dette et à renforcer sa capacité à résister aux différents chocs économiques potentiels.

Les autorités burkinabè ont démontré un engagement significatif envers leur programme de réformes structurelles, malgré un contexte sécuritaire particulièrement difficile dans la région. Le FMI a souligné les progrès notables réalisés par le pays en matière de mobilisation des recettes intérieures. Parallèlement, des efforts ont été déployés pour augmenter les dépenses dans des secteurs essentiels tels que l’éducation, la santé et la protection sociale.

L’institution de Bretton Woods a aussi noté une gestion prudente de la masse salariale du secteur public par les autorités. « Les autorités ont déployé des efforts considérables pour faire avancer leur programme de réformes structurelles dans un contexte sécuritaire très difficile », a indiqué le FMI dans son communiqué. De plus, un plan concret a été élaboré pour régler les arriérés internes accumulés par l’État.

Le gouvernement burkinabè s’est engagé à consolider la gestion et la transparence de ses finances publiques. Cela inclut une attention particulière portée aux procédures des marchés publics et à l’utilisation efficace des fonds disponibles. Des mesures sont également prévues pour améliorer la gestion de la trésorerie et étendre la couverture de la protection sociale aux populations les plus vulnérables.

Perspectives économiques et initiatives futures

Malgré les défis sécuritaires persistants et des conditions climatiques parfois défavorables, les prévisions de croissance économique pour le Burkina Faso restent encourageantes. Le FMI anticipe une croissance de 5 % pour l’année 2024, principalement soutenue par la performance des secteurs de l’agriculture et des services. Pour l’année 2025, l’institution prévoit une économie toujours solide.

Concernant l’inflation, après avoir atteint 4,2 % en 2024, le FMI s’attend à un recul significatif à 3 % en 2025. Par ailleurs, le FMI a annoncé l’ouverture de discussions avec le gouvernement burkinabè concernant un potentiel programme de résilience. Ces discussions explorent la possibilité d’un accord futur dans le cadre de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Avec ce nouvel accord de principe au titre de la FEC, le montant total des fonds décaissés par le FMI au profit du Burkina Faso atteindra environ 128 millions de dollars. Ce soutien financier continu témoigne de la volonté du FMI d’accompagner le pays dans ses efforts de développement économique et de consolidation budgétaire.