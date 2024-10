Les Forces armées maliennes (FAMa) ont porté un coup dur aux groupes armés terroristes opérant dans la région de Tombouctou. Lors d’une opération aérienne menée mardi dernier au sud-ouest de Bouj-Beha, les forces armées ont réussi à neutraliser plusieurs terroristes, parmi lesquels des responsables de haut rang.

Les forces armées maliennes infligent une lourde perte aux jihadistes à Tombouctou

Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), les frappes ont visé un véhicule transportant des membres du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), notamment Mohamed Ould Labbat, un logisticien clé et émetteur pour le chef de la Katiba de Tombouctou, ainsi qu’Abdul Latif Al-Insari, chef des opérations dans le secteur de Zouera.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte acharnée menée par les FAMa contre les groupes terroristes qui sèment la désolation dans le centre du Mali. Le 12 octobre dernier, les forces armées avaient déjà neutralisé Joulaibib Al-Ansari, un autre important chef jihadiste responsable de nombreuses exactions.

L’élimination de ces deux responsables de groupes armés terroristes constitue un gros coup dur porté aux djihadistes opérant dans la région de Tombouctou. Toute chose qui permet au peuple malien résidant dans cette région de retrouver la paix. Aussi, l’État-major général des armées a, dans son communiqué, tenu à rassurer les populations que la recherche et la neutralisation des terroristes se poursuivent en vue de coudre complètement avec les forces du mal au Mali.

Ces succès témoignent de la détermination des forces armées maliennes à sécuriser le territoire et à protéger les populations civiles. Cependant, la menace terroriste demeure élevée et les forces de sécurité doivent rester vigilantes.