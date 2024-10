L’ex-président sénégalais Macky Sall a démissionné de son poste d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Cette décision fait suite à son engagement ferme au sein de son parti politique pour les préparatifs des élections législatives au Sénégal.



Macky Sall retourne à la politique Sénégalaise



C’est à travers une lettre adressée au chef de l’État français, Emmanuel Macron, que l’ancien président sénégalais a marqué la fin de ses missions au sein de cette organisation. Après une gestion de près de six mois, l’autorité compte désormais se consacrer à d’autres occupations.

Ainsi, il s’est justifié après cette décision.

Pour lui, cette initiative a été prise afin d’éviter des conflits d’intérêts. « Dans ces conditions, et afin d’éviter tout risque d’incompatibilité ou de conflit d’intérêt, je souhaite vous informer que j’ai décidé de me retirer de mes fonctions d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète à compter du 9 octobre, après le sommet de Hambourg sur la durabilité pour lequel j’avais déjà pris des engagements », a-t-il déclaré.



En prenant cette disposition, Macky Sall réaffirme son engagement à retourner sur la scène politique. « Comme vous le savez probablement, les récents développements dans la vie politique sénégalaise, en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale, m’ont conduit à être investi en tant que tête de liste de la coalition Takku Wallu Senegal pour les élections législatives du 17 novembre 2024« , a-t-il expliqué.



Par ailleurs, cette stratégie de l’ancien chef de l’État donne un aperçu de son désir équitable de participer à la gestion et au développement durable du pays après plusieurs années de gouvernance.