Au Burkina Faso, le chef de l’État Ibrahim Traoré vient de prendre une décision significative. Il s’agit de l’interdiction totale des emballages et sachets plastiques sur l’ensemble du territoire.



Burkina Faso : Ibrahim Traoré dit stop à l’issue des sachets plastiques



Le gouvernement burkinabè a franchi une étape majeure dans la lutte contre la pollution plastique. Ainsi, selon une note en date du mardi 2 octobre 2024, il est désormais interdit l’utilisation des sachets plastiques et autres sur tout étendue du territoire. Cette décision radicale, qui concerne tous les types de plastiques, y compris ceux dits « biodégradables ».

Selon les autorités, cette mesure s’impose face aux conséquences dramatiques de la pollution plastique sur la santé humaine et l’environnement. Après des analyses, les autorités militaires ont estimé que la combustion des plastiques libère des substances toxiques qui contaminent l’air et les sols, mettant en péril la santé des populations.



Pour accompagner cette transition, le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré a prévu une période de six mois pour permettre aux acteurs économiques de s’adapter et de trouver des alternatives écologiques. En plus, des mesures d’accompagnement seront mises en place pour faciliter le passage à des matériaux biodégradables, déjà disponibles sur le marché burkinabè.

Par ailleurs, il faut noter que cette nouvelle législation s’inscrit dans une dynamique de protection de l’environnement et de développement durable dans le pays des hommes intègres.