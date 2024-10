Dans un communiqué de presse rendu public le 26 septembre dernier, NSIA Banque CI annonce avoir reçu la certification MSI 20000 de la part de COFICERT France. « Une étape cruciale pour NSIA Banque CI, qui s’affirme comme une institution bancaire en pleine expansion », explique la banque.

Après l’obtention de la certification AML 30000 qui couronne la lutte du groupe contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, celle du label Lucie 26 000 qui souligne les efforts de la banque en matière de banque gouvernance et de ISO 9001 ; 2008, qui reconnaît la qualité de la relation-client au sein de la banque, cette nouvelle certification « démontre la robustesse et l’excellente gouvernance financière de notre banque », se réjouit Léonce Yacé, son Directeur Général.

NSIA Banque CI a de bons indicateurs financiers, selon la direction

Plus précisément, la banque n’a pas manqué de communiquer sur ses bons indicateurs financiers, qui attestent « sa solidité et sa performance financière (…), deux piliers de la gouvernance financière », explique le communiqué. NSIA Banque Côte d’Ivoire explique avoir stabilisé sa marge d’intérêts et avoir la capacité de présenter des perspectives accrues pour sa marge sur commission et ses activités de portefeuille.

La direction promet aussi de vouloir consolider son Produit Net Bancaire (PNB) pour les exercices à venir, tout en maîtrisant le coût du risque et en bénéficiant d’un coût de l’exploitation « satisfaisant ». Des résultats aussi salués par COFICERT France, qui a accordé cette certification à l’institution. La banque a déployé, ces dernières années, une grande transformation interne autour de son plan stratégique « Altitude 22 – 26 », qui continue de porter ses fruits, pour les observateurs extérieurs.

NSIA Banque CI s’en sort bien dans une période économique compliquée

« La certification MSI 20000, obtenue dans un contexte international marqué par des crises régulières qui se succèdent, démontre la robustesse et l’excellente gouvernance financière de notre banque. C’est le résultat d’un travail de fond mené par nos équipes, qui renforce notre attractivité auprès de l’ensemble de nos parties prenantes : partenaires, investisseurs, actionnaires et salariés » a déclaré Léonce Yacé, Directeur Général de NSIA Banque CI.

En effet, dans le contexte économique actuel, les institutions bancaires sont observées pour leur capacité de résilience, notamment sur le continent africain, où les tensions internationales et les conséquences de la guerre en Ukraine se font largement sentir. Mission pour le moment réussie, selon Léonce Yacé, qui affirme que : « L’obtention du certificat MSI 20000 consolide et renforce les efforts entrepris dans le cadre de notre gestion financière et prouve également notre engagement pour une amélioration continue et une gestion des risques maîtrisée ».