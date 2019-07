Lutte contre les sachets plastiques : Anne Ouloto parle aux Ivoiriens

La Journée mondiale sans sachets plastiques est célébrée chaque année dans le monde le 3 juillet 2019. À cette occasion, Anne Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité, de l' Environnement et du Développement durable, a livré le message du gouvernement ivoirien.

Les sachets plastiques menacent la Côte d' Ivoire

Ci-dessous le message du gouvernement :

Ivoiriennes, Ivoiriens, chers Compatriotes, chers Amis de la Côte d’Ivoire ;

Chaque année, à l’instar de la communauté internationale, notre pays célèbre le 03 juillet, la Journée Mondiale sans Sachets Plastiques.

Cette journée a été instituée pour éveiller les consciences sur ce qu’il convient de classer au rang des défis environnementaux: « Dire non aux sachets plastiques ».

La célébration de la Journée Mondiale sans Sachet Plastique, offre une plateforme à toute la communauté mondiale en général et à notre pays en particulier, pour sensibiliser le corps social sur la nécessité de tourner définitivement le dos à l’utilisation des sachets plastiques interdits, au profit des emballages réutilisables et plus écologiques.

Chers Compatriotes,

Chers Amis de la Côte d’Ivoire,

Dans le monde, 500 milliards de sacs en plastique sont utilisés chaque année. Plus de 8 millions de tonnes des déchets qui en sont issus finissent dans les océans, ravageant les espèces sauvages marines. Ce phénomène compromet la pêche, l’élevage et le tourisme.

Au cours de la dernière décennie, le monde a produit plus de plastique qu'au siècle dernier.

Selon le Fonds mondial pour la nature, la quantité de sachets plastiques rejetée, chaque minute dans les mers, est l’équivalent du contenu d’un camion à ordures.

Avec cette tendance, d’ici 2050, nous aurons de fortes chances de pêcher du plastique en lieu et place du poisson.

Chers Compatriotes,

Chers Amis de la Côte d’Ivoire,

Notre pays la Côte d’Ivoire n’échappe pas à cette triste réalité.

Nos villes, nos villages, nos campements sont envahis par les sachets plastiques qui se retrouvent partout, dans les rues, les espaces publics, les caniveaux, les cours d’eau, les plages, les lagunes et la mer.

Les sachets plastiques obstruent les ouvrages d’assainissement, augmentant les risques d’inondations avec son corollaire de dégâts matériels énormes et de perte en vies humaines.

Ils ternissent l’esthétique et l’attractivité de nos cités et exposent les populations à des risques évidents de maladie, compromettant ainsi tous nos efforts de développement.

En dépit de l’existence depuis 2013, d’un décret portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation, de la détention et de l’utilisation des sachets plastiques au niveau national, force est de constater que la résistance est très forte, et leur utilisation perdure.

Devant cette réalité, il est important pour nous tous, Ivoiriennes, Ivoiriens et Populations vivant en Côte d’Ivoire, de savoir que le sachet plastique n’est pas nécessaire, encore moins indispensable dans nos modes de production et de consommation.

Au surplus, sa nocivité pour notre santé et notre environnement est tellement grande que chacun doit décider, maintenant, de l’abandonner définitivement.



Nous devons donc tous nous y engager.

Certains parmi nous, conscients du danger, ont accepté de faire le pas : abandonner les sachets plastiques au profit d’emballages alternatifs.

Chers Compatriotes,

Chers Amis de la Côte d’Ivoire,



Au cours de cette Journée Mondiale sans Sachet Plastique, chacun à son niveau, doit prendre un engagement ferme afin de contribuer à l’élimination définitive du sachet plastique de nos habitudes.

Le Gouvernement s’est courageusement engagé, dans l’intérêt de la vie, de la santé des populations et des générations futures.

Dès lors, il importe que tous, populations, secteur privé, Associations et ONG, Partenaires Techniques et Financiers, nous accompagnions les initiatives du Gouvernement, qui feront de notre pays, un modèle de bonnes pratiques environnementales.

Chers Compatriotes,

Chers Amis de la Côte d’Ivoire,

Une Côte d’Ivoire sans sachets plastiques, c’est possible.

Agissons ensemble, dès maintenant, et disons en chœur :

« Sachet plastique ? Non merci ! »

Je vous remercie.